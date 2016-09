09.09.2016 - 09:14 - Finance et Investissement

PLANÈTE FINANCE - Est-ce l'ambition ou la cupidité qui cause les crises financières? Ni l'une ni l'autre, selon The Economist, ce serait la stabilité.

Dans le cadre de sa série The Economist explains economics , le magazine britannique explique que bien que chaque crise financière soit unique, elles se produisent assez régulièrement, historiquement parlant, pour qu'il soit possible de délimiter une certaine tendance.« Durant des décennies, c'était une question que les économistes discutaient rarement. Il y avait bien sûr des bulles boursières et des crise de devise, mais les banques centrales semblaient avoir perfectionné leur approche et prévenaient les crises systémiques. Le carnage de 2008 a changé cela », écrit The Economist.La chaîne britannique BBC abonde dans le même sens dans un article publié sur son site web: « Jusqu'à récemment, la majorité des macro-économistes n'étaient pas très intéressés par les détails du système financier et bancaire. Ils estimaient que ce n'était qu'un intermédiaire qui permettait aux épargnants et aux emprunteurs d'échanger des sommes.»C'est l'hypothèse de l'économiste américain Hyman Minsky sur l'instabilité financière que The Economist retient. Selon ce chercheur, il y a trois types de financement: la couverture, comme lorsqu'une entreprise paie ses dettes avec ses bénéfices, le spéculatif, comme lorsque l'entreprise ne paie que les intérêts sur sa dette, et le Ponzi, lorsque les firmes font le pari que leurs actifs vont augmenter en valeur dans le futur. Ce dernier type de financement est le plus risqué puisque si les actifs n'augmentent pas en valeur, l'entreprise se retrouve en difficulté.« Lorsque le financement spéculatif et le financement Ponzi deviennent populaires, les économies sont vulnérables. Lorsque la valeur des actifs baisse, les investisseurs doivent alors vendre leurs positions, ce qui affecte encore davantage la valeur des actifs », écrit The Economist.Quand est-ce que ce type de financement devient plus populaire? C'est lorsque tout va bien que les entreprises et les individus n'hésitent pas à l'utiliser, explique The Economist: « Lorsque la croissance semble garantie, pourquoi ne pas emprunter davantage? Les banques amènent de l'eau au moulin en abaissant leurs exigences puisque, si les défauts sont rares, pourquoi ne pas prêter plus?»Selon Hyman Minsky, qui rappelons-le est décédé en 1996, il faut donc que les régulateurs exercent une surveillance constante sur les marchés, spécialement lorsque tout va bien. De longues périodes de faible volatilité et des ratios élevés d'endettement sont des indices à surveiller pour prédire l'arrivée des prochaines crises.Selon la BBC, les économistes ont d'ailleurs tiré une expression amusante de la théorie d'Hyman Minsky: le « moment Minsky». C'est, comme dans les dessins animés, le moment où le personnage se rend compte qu'il est suspendu dans les airs, au-dessus du ravin, et qu'il va bientôt y tomber. On assiste à un « moment Minsky » en finance lorsque le château de carte financier s'écroule et qu'on assiste au déclenchement de la crise.Avec la BBC et The Economist