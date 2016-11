18.11.2016 - 08:53 - Finance et Investissement

PLANÈTE FINANCE – Le taux d'inflation pourrait retourner au-dessus de la barre des 2 % sous l'administration Trump, selon le consensus des économistes interrogés par le Wall Street Journal (WSJ).



« L'inflation est prévue à 2,2 % l'année prochaine et 2,4% en 2018, écrit le WSJ. Si cette prévision s'avère vraie, ce serait la première fois, depuis la récession de 2007-2009, que l'inflation se maintient au-dessus de 2%.»



En moyenne, les économistes interrogés croient que la croissance économique pourrait se chiffrer à 2,2 % en 2017, puis à 2,3 % en 2018 si l'administration Trump met en place un programme de stimulation efficace. En comparaison, la croissance américaine s'est chiffrée à 1,5 % durant les douze derniers mois.



Tout n'est toutefois pas rose au pays de l'Oncle Sam, en effet certains des politiques proposées par Donald Trump en ce qui concerne le libre-échange et l'immigration pourraient faire mal à l'économie américaine, selon Megan Greene, économiste en chef chez Manuvie Gestion d'actif, en entrevue au WSJ.



« La source de l'optimisme actuel est lié à la prévision de baisses d'impôts et de plans d'infrastructures, mais ces deux mesures pourraient prendre du temps à voir le jour puisqu'elles doivent être approuvées par le Congrès », rappelle le WSJ.



Rappelons que beaucoup des mesures que le président Barack Obama a mises de l'avant durant son dernier mandat, surtout celles pouvant augmenter le déficit, ont été bloquées par la majorité républicaine au Congrès.« Maintenant que les républicains sont aux commandes, il n'y a plus d'inquiétudes par rapport à la dette et au déficit, soutient Steven Blitz, économiste en chef chez Pangea Market Advisory, qui craignait en début d'année que l'économie américaine tombe en récession, mais qui est maintenant rassuré par les coupures de taxes prévues par la nouvelle administration.De plus, l'inquiétude principale des économistes est maintenant le déclenchement d'une guerre commerciale. En effet, 43 % des économistes interrogés craignent qu'un conflit commercial, après l'imposition de tarifs aux frontières, mène à l'augmentation des prix à l'importation et, ultimement, à un marché réduit pour les exportateurs américains.« Tout le monde perdra si une guerre tarifaire généralisée se déclenche », conclut Jim O'Sullivan, économiste en chef pour les États-Unis chez High Frequency Economics.