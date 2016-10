21.10.2016 - 10:07 - Finance et Investissement

PLANÈTE FINANCE - Wells Fargo, accusée d'avoir ouvert entre 2011 et 2016 deux millions de comptes fictifs, fait maintenant l'objet d'une enquête pénale en Californie pour usurpation d'identité.

Basée San Francisco, Wells Fargo, qui est la troisième banque américaine en termes d'actifs, et dont le premier actionnaire est le milliardaire Warren Buffett, devra soumettre au procureur de l'État de la Californie des milliers de documents relatifs aux clients dont l'identité a été utilisé afin d'ouvrir les deux millions de comptes factices, d'émettre sans permission 565 000 cartes de crédit émises, et de souscrire différents produits financiers.Selon l'AFP, les informations requises concerneront « les noms des clients, les frais qui ont été prélevés sur les comptes, les noms des conseillers de clientèle ayant ouvert les comptes litigieux, ceux de leurs responsables hiérarchiques ainsi que toutes les communications internes (courriels) liées à ces comptes ».Les premiers éléments de l'enquête indiquent « que des employés de Wells Fargo ont utilisé illégalement le système informatique de la banque pour obtenir des informations personnelles sur des clients », indique LesEchos.fr. Le stratagème aurait permis à plusieurs d'entre eux de toucher des primes liées à la vente de produits aux clients.À la suite de la découverte de ces malversations, en septembre, 5 300 employés ont été licenciés et Wells Fargo s'est vu imposer une amende de 185 millions de dollars (M$). Elle a aussi entraîné le départ du président John Stumpf, remplacé par Tim Sloan, son bras droit.Avec l'AFP et LesEchos.fr.