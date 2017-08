18.08.2017 - 10:26 - Frédéric Roy

PLANÈTE FINANCE – L’Inde est en bonne voie de devenir une des économies les plus importantes du monde, si ce n’est la plus grande.

Le chemin vers le titre de puissance économique mondiale n'est pas exempt d'embûches, comme en témoigne la hausse soudaine des prix à la consommation de 2,4 % en juillet, tel que rapporté dans un article de Bloomberg.Il s'agit d'une hausse supérieure au 2,1 % anticipée par ces derniers, jouant sur les taux d'inflation.La publication associe les variations de l'indice des prix à la consommation à celle du prix des tomates, consommées par la très grande majorité des ménages indiens.Selon les données, les deux sont liées, l'un alimentant l'autre.Les indicateurs économiques indiens pointent tous dans le vert - actions, obligations et les produits de base - permettant au pays d'entrer dans une phase de croissance importante, selon un article de economictimes.com.L'indice boursier Nifty, comprenant les 50 principales capitalisations boursières du pays, devrait atteindre plus de 11 500 points d'ici 2018. Il est présentement aux alentours de 9 800 points.Le Nifty a atteint plus de 10 000 points pour la première fois il y a près d'un mois, le 25 juillet dernier.