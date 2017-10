Les riches toujours plus riches

PLANÈTE FINANCE – Nous entrons dans un nouvel âge d'or : les riches n'ont jamais été aussi riches.



La valeur totale des actifs de tous les milliardaires sur la planète équivaut à quelque 7700 milliards de dollars, selon un rapport sur le sujet tout juste publié par les firmes UBS et PwC. C'est trois fois le PIB du Canada.



En fait, si les 1542 milliardaires recensés par cette étude décidaient de former un pays, ils arriveraient au troisième rang, tout juste devant le Japon.



C'est spectaculaire, et ça ne semble pas près de s'arrêter, observe le Guardian, puisque l'actif de ces gens les plus riches au monde s'est accru de près de 20% l'année dernière seulement.



Au moins un Québécois a su en profiter pour accroître sa propre fortune...



Le quotidien anglais ajoute qu'il faut retourner au début du 20e siècle, à l'époque des Carnegie, Rockefeller et Vanderbilt pour trouver un autre moment dans l'histoire où la richesse était concentrée entre si peu de mains.