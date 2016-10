Les ouragans emportent l’économie

07.10.2016 - 10:23 - Finance et Investissement

PLANÈTE FINANCE – L’ouragan Matthew vient tout juste d’accoster en Floride et déjà les analystes tentent de mesurer son impact sur l’économie américaine, d’après un article de Bloomberg.

En réalité, les entreprises représentant le tiers du produit intérieur brut américain, soit environ 6 000 G $ américains, seraient vulnérables à des événements météorologiques comme celui-ci, rapporte l'article.



Le congrès américain estime même que les dommages causés par un ouragan sont supérieurs à la croissance de l'économie, causant une perte de plus en plus importante.



Depuis 1980, l'impact des différents événements météorologiques, comme un ouragan ou des typhons, n'ont cessé d'augmenter, d'après une analyse de Munich Re Natcatservice.



En 35 ans, la perte est passée d'un peu plus de 200 M$ américain à près de 700 M$ américains. Durant la période observée, le monde a essuyé des pertes s'élevant à 4,05 G$ américains.



Pour le seul mois de septembre, les États-Unis ont subi 12 événements pour des pertes supérieures à 1 G$ américain, d'après le National Oceanic and Atmospheric Administration's.



Bien que nous ne pouvons à l'heure actuelle prévoir l'impact réel de l'ouragan Matthews sur l'économie mondiale, il est certain que nous en ressentirons les secousses dans les prochains jours.