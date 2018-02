Les enseignants floridiens investissent dans les armes à feu

22.02.2018 - 08:51 - La rédaction, Avantages

Partager cet article

PLANÈTE FINANCE – Encore sous le choc suite à la fusillade qui a fait 17 morts dans une école secondaire de la Floride la semaine dernière, les enseignants de l’état seront peut-être surpris d’apprendre que leur régime de retraite investit dans l’entreprise qui a fabriqué l’arme utilisée par le tireur.



Bloomberg rapporte que le Florida Retirement System Pension Plan, qui gère l'actif de retraite des enseignants de la Floride, détient plus de 41 000 actions, ce qui équivaut à environ 528 000 dollars américains, du manufacturier d'armes à feu American Outdoor Brands. Anciennement connue sous le nom de Smith & Wesson, la société basée au Massachusetts produit notamment le fusil d'assaut semi-automatique AR-15 dont s'est servi le présumé tireur, Nikolas Cruz, 19 ans, lors de l'attaque du 14 février dernier.



Le régime de retraite investit également dans d'autres sociétés qui fabriquent des fusils d'assaut, comme Sturm & Ruger, Vista Outdoor et Olin Corporation.



Lire la suite via Avantages.ca.