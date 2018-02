Les banques cherchent à diversifier leurs services

19.02.2018 - 09:19 - La rédaction, Conseiller

PLANÈTE FINANCE – Les fintech et les acteurs non bancaires comme Amazon et Alibaba font concurrence aux banques sur le terrain des activités bancaires. Qu’à cela ne tienne, certaines d’entre elles se tournent vers des activités peu traditionnelles pour diversifier leur offre de services.



C'est le cas en France, où le Crédit Mutuel Arkéa a lancé en 2017 un service d'assistant personnel nommé Max, rapporte cbanque.com.



Cet agrégateur de comptes bancaires peut certes offrir des services financiers personnalisés comme des produits d'épargne ou d'assurance, l'utilisation d'une carte bancaire, l'accès à des conseils financiers, etc. Mais il entend aussi assurer l'accès à des services de conciergerie non bancaires, comme la réservation de places de concert ou l'organisation d'un voyage ou encore les services à domicile tels du ménage ou du gardiennage. Le tout en collaborant avec de nombreuses fintech dans laquelle la banque Arkéa a investi.



