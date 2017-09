Le vent souffle sur les marchés

08.09.2017 - 09:16 - Frédéric Roy

PLANÈTE FINANCE – Deux ouragans majeurs en l’espace de quelques jours et la menace d’un autre essai nucléaire de la Corée du Nord amènent les investisseurs à se réfugier dans des produits moins risqués et plus sécuritaires.