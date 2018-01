Le nouveau président du Zimbabwe veut relancer l'économie et la démocratie du pays

19.01.2018 - 10:57 - Alizée Calza

PLANÈTE FINANCE - Emmerson Dambudzo Mnangagwa, le remplaçant du président Robert Mugabe, veut mettre fin à l'isolement économique du Zimbabwe en vendant des obligations pour reconstruire l'infrastructure et organiser des élections acceptables sur le plan international, selon un article de Bloomberg et du Financial Times.