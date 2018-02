La tension monte au sein de la plus riche famille canadienne

16.02.2018 - LesAffaires.com

PLANÈTE FINANCE – Il y a dissension au sein de la famille canadienne la plus fortunée. La vente d’une participation des activités d’informations financières et de terminaux évaluée à 17G$US au fonds d’investissement privé américain Blackstone a en effet alimenté des tensions au sein du conseil d’administration de Thomson Reuters et des membres de la richissime famille qui contrôle l’entreprise.