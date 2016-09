23.09.2016 - 08:50 - Pierre Théroux

PLANÈTE FINANCE – Plus de vingt ans après avoir versé un premier dépôt dans son fonds souverain, la Norvège apprend toujours à gérer un mastodonte de près de 900 milliards de dollars américains (G$US), le plus important au monde.

Le fonds norvégien, créé à partir des redevances pétrolières et gazières en mer du Nord, gère aujourd'hui une fortune qui s'avère nettement plus grande que prévu. Or, la baisse des prix du pétrole a tari cette source de capitaux et ses rendements annuels sont devenus plus importants que ceux provenant des redevances pétrolières, écrit le magazine The Economist.



Le portefeuille du fonds, qui compte Alphabet, Apple, Microsoft et Nestlé parmi ses principaux titres boursiers, est réparti dans 9000 entreprises de 78 pays. Il détient plus de 2 % de toutes les actions cotées en Europe et plus de 1 % au niveau mondial.



Le fonds est géré frugalement et en toute transparence, alors que chaque investissement est détaillé publiquement. Mais les attentes de la population changent et certaines critiques se font davantage sentir. Les Norvégiens, ses propres actionnaires, « pourraient ne pas toujours laisser ses gestionnaires faire ce qui est juste, au détriment de ce qui est payant », souligne The Economist.



D'autant que, pour la première fois de son histoire, les retraits de 5,5 G$US au cours des six premiers mois de l'année ont dépassé les fonds déposés.Certains lui reprochent son conservatisme qui l'a amené à réaliser un faible rendement de 5,5 % annuellement depuis 1998. D'autres soulignent son manque de vision en omettant d'investir dans des pays émergents qui avaient faim pour des capitaux, et en ignorant certains actifs tels que les infrastructures. Enfin, certains souhaitent voir le fonds investir davantage dans sa propre économie, alors que ses divers placements sont essaimés dans les principaux marchés boursiers de la planète.Les questions d'éthique sont aussi à l'ordre du jour. L'exclusion du charbon, en juin dernier, s'est ajoutée à une liste de critères éthiques qui interdit au fonds norvégien d'investir notamment dans les entreprises coupables de violations des droits de l'Homme, fabriquant des armes «inhumaines» ou encore du tabac. Mais, paradoxalement, le fonds continue d'investir dans des sociétés pétrolières et profite évidemment des redevances de cette industrie.