26.08.2016 - 10:29 - Finance et Investissement

PLANÈTE FINANCE - La Corée du Sud espère lancer sa première émission d'obligations à 50 ans cet automne, une démarche visant les investisseurs internationaux qui pourrait permettre de rapporter jusqu’à 100 milliards de wons, soit l’équivalent de 890 millions de dollars, selon LesÉchos.fr.

Avec l'émission de ce nouveau type de dette, la Corée du Sud espère attirer des investisseurs internationaux, notamment des fonds de pension et des sociétés d'assurance-vie, qui misent historiquement sur des actifs à long terme pour des raisons structurelles. La mise en œuvre de cette émission aiderait la Corée du Sud à relancer sa croissance économique et à limiter la chute de ses exportations.En juin dernier, la banque centrale sud-coréenne a abaissé son taux directeur à un niveau historiquement bas, soit 1,25 %. Les titres coréens à 30 ans offrent présentement un rendement de près de 1,52 %, ce qui laisse présager que les obligations à 50 ans pourraient générer un rendement supérieur. Les investisseurs internationaux seraient alors susceptibles de s'y intéresser, notamment parce que les taux associés aux obligations européennes et japonaises sont moindres.Si elle parvient à émettre ce nouveau type de dette, la Corée du Sud serait le troisième pays asiatique à miser sur la longévité, imitant ainsi la Chine en 2009 et la Thaïlande en 2011. LesÉchos.fr indique que le « Japon pourrait également faire prochainement partie de ce club de plus en plus plébiscité par les investisseurs ».