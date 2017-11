17.11.2017 - 10:53 - Richard Cloutier

PLANÈTE FINANCE – Alors que le protectionniste Donald Trump était de passage en Chine, la semaine dernière, Pékin a fait état de sa volonté d'ouvrir son secteur bancaire à l'investissement étranger.

Tous les secteurs sont concernés, depuis celui de la gestion d'actifs, des assurances en passant par les marchés des capitaux, « mais à une date encore à préciser et selon des calendriers différents, s'étalant sur plusieurs années », précise L'AGEFI.« Dans la banque et la gestion d'actifs, le seuil maximal de 20% de détention sautera et un investisseur étranger pourra acquérir 51% du capital, sans autre précision. Sur les marchés de capitaux et dans l'industrie des fonds, les étrangers pourront aussi prendre la majorité à 51% d'une société chinoise et ne pourront monter à 100% qu'après trois ans. Dans l'assurance, la majorité sera possible dans 3 ans et la pleine propriété dans 5 ans seulement », résume L'AGEFI.«J'ai hâte de voir les détails, car l'ouverture du secteur financier pourrait améliorer drastiquement l'allocation des ressources financières», a réagi William Zarit, président de la Chambre de commerce américaine à Pékin, cité par l'AFP.Et que faut-il retenir du passage de Donald Trump en Chine, effectué dans le cadre d'une tournée asiatique qui l'a aussi mené au Vietnam et aux Philippines ? Le président américain a fait état de contrats d'une valeur de plus de 250 milliards de dollars, conclus au profit d'entreprises américaines aussi diverses que Boeing et General Electric.« Sur le fond, le président américain a quitté la Chine sans avoir vraiment avancé sur les questions clés de transparence, de réciprocité et d'accès au marché, analyse Libération. Le milliardaire républicain a surtout empilé les uns sur les autres des accords prévus depuis longtemps et qui n'avaient qu'à être dévoilés publiquement ».