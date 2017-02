10.02.2017 - 09:59 - Finance et Investissement

PLANÈTE FINANCE – Le décret anti-immigration signé le 27 janvier par le président des États-Unis, Donald Trump, interdisant la venue de ressortissants de sept pays à majorité musulmane, incluant l'Iran, aura des conséquences sur le marché des devises.

En effet, puisque l'Iran compte abandonner la monnaie américaine dans ses transactions commerciales.L'annonce a été faite par la banque centrale iranienne le 29 janvier. L'application est prévue pour le 21 mars et touchera l'ensemble des ententes officielles et les rapports de change, rapporte notamment le Financial Tribune.La banque a indiqué que son choix final de devises pour ce type de transaction serait annoncé dans les prochains mois. Elle annonce également qu'elle se concentrera davantage sur les accords de crédit réciproque.Toujours selon le Financial Tribune, le gouverneur de la banque centrale a souligné que le choix de la devise de remplacement se porterait possiblement sur plusieurs devises ou encore celle représentant la part la plus importante dans leur échange commerciaux.C'est l'Union européenne qui est son plus important partenaire, comptant pour 24 % des importations et exportations, comme indiqué dans un article du Forbes. La Chine suis de très près, avec 22 % des échanges.L'Iran détient 13 % des réserves pétrolières de l'ensemble des 11 nations regroupées au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).L'abandon de la devise américaine, selon des experts cités dans la section finance du site Yahoo.com, pourrait entraîner nuire au dollar au cours des prochains mois, au profit des devises britanniques et de l'Euro.