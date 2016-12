02.12.2016 - 09:56 - Finance et Investissement

PLANÈTE FINANCE - Le Zimbabwe a lancé une nouvelle monnaie indexée sur le dollar américain, lundi, afin de répondre au manque de liquidités qui frappe durement l'économie du pays.

La démarche fait suite au règlement par le Zimbabwe, de toutes ses dettes auprès du Fonds monétaire international (FMI). « Le Zimbabwe était en arriérés de manière continue depuis 2001. Mais le pays a soldé le 20 octobre ses dettes restantes, qui se montaient à 107,9 millions de dollars », a indiqué Gerry Rice, le porte-parole de l'institution, dans un communiqué.Rappelons qu'au début des années 1980 le pays a abandonné sa devise, le dollar zimbabwéen, en raison de sa faible valeur, au profit du dollar américain et du rand sud-africain. Le Zimbabwe se trouve toutefois aujourd'hui à court de réserve de dollars, ce qui a motivé l'injection de la nouvelle devise.La mise en circulation des « billets d'obligation » de 2 dollars et des « pièces d'obligation » de 1 dollar par la Banque centrale, a toutefois été « vivement contestée dans un pays encore traumatisé par l'hyperinflation dévastatrice du début des années 2000 », selon Afrique Expansion et l'AFP. La Banque centrale prévoit injecter dans un premier temps une valeur équivalente à 12 millions de dollars.L'introduction de la nouvelle monnaie a notamment fait l'objet d'une contestation judiciaire de la part du parti d'opposition, le Mouvement pour un changement démocratique. « Il s'agit d'un subterfuge pour réintroduire discrètement le dollar zimbabwéen, a déclaré le porte-parole du parti, Obert Gutu. Les ‘‘billets d'obligation'' violent la Constitution et sont illégaux. Ils créent la panique », a cité AFP.Les experts, pour leur part, déplorent que « le gouvernement ne traite que les symptômes sans s'attaquer au coeur du problème ». Selon Antony Hawkins, économiste l'université du Zimbabwe. « Le problème, c'est que nous ne récupérons pas assez de devises étrangères et les ‘‘billets d'obligation'' n'y changeront rien ».Depuis l'introduction de la nouvelle devise, les Zimbabwéens ont retiré en masse des dollars américains à même les guichets des banques lorsqu'ils ont pu le faire, craignant un effondrement rapide du cours de la nouvelle devise par rapport au dollar américain en raison du marché noir.Lovemore Chitongo, 40 ans, un vendeur de chaussures cité par l'AFP, estime qu'il n'y a « aucune chance pour que cette monnaie reste équivalente au dollar ». Lui-même avouait discrètement exiger 25 dollars de la nouvelle monnaie pour une paire de chaussures, contre seulement 20 dollars en dollars américains.(Avec l'AFP, le Figaro.fr, et Afrique Expansion).