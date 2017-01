13.01.2017 - 10:34 - Finance et Investissement

PLANÈTE FINANCE – Les économies émergentes et l’Europe sont sous-évaluées par rapport au dollar, si on en juge par l’indice Big Mac, créé par The Economist en 1986 et repris maintenant par plusieurs experts et journaux.

À l'heure actuelle, un Big Mac coûte aux États-Unis 5,06 en dollars américains ($US), il s'agit de la référence de l'indice.The Economist, à titre d'exemple, utilise la Turquie où le hamburger se vend à 2,75 $US, pour démontrer qu'à l'heure actuelle la monnaie du pays est sous-évaluée. En comparaison, les pays nordiques, comme la Suède et la Norvège, ont des monnaies surévaluées, où le célèbre burger s'y vend respectivement 5,26 $US et 5,67 $US.Le Big Mac n'est pas la seule unité alimentaire mise à profit à titre d'indice pour mesurer la valeur des différentes monnaies. Bloomberg utilise par exemple le grand latté provenant de la chaîne de café américaine Starbuck. Selon cet indice, qui compare les villes de New York, Tokyo, Francfort et Londres, la valeur du dollar américain serait particulièrement élevée. Ainsi, le grand latté coûte plus cher dans la ville de New York (environ 3,75 $US) comparativement au prix de détail enregistré dans la ville de Londres (près de 3 $US), où il est le moins cher.Cette analyse permet de présumer que la monnaie anglaise est sous-évaluée face au dollar américain. En comparaison, lorsque nous utilisons pour ces mêmes villes un autre produit de consommation, par exemple une pizza aux pepperonis de format moyen de la chaîne de pizzerias Domino's et les mêmes villes, c'est à Londres qu'elle est la plus chère.Il peut donc s'avérer intéressant d'utiliser des indices de référence à partir de produits de consommation afin d'évaluer la monnaie de certaines villes ou pays, mais le résultat doit être considéré avec un grain de sel.