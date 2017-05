19.05.2017 - 08:27 - Finance et Investissement

PLANÈTE FINANCE – Les essais balistiques effectués à répétition par la Corée du Nord et ses décisions politiques imprévisibles font de ce pays d'Asie de l'Est un risque assez important pour que les analystes financiers du monde entier s'y attardent avec attention, rapporte Bloomberg.

Citant les rapports d'analyste de la Citigroup, de Goldman Sachs et de la Banque Tokyo-Mitsubishi UFJ, Bloomberg constate que la situation actuelle, au moment où le gouvernement américain de Donald Trump garde toutes ses options sur la table, et qu'une amélioration technologique du programme de missiles nord-coréen est observée, nourrit une tempête certaine sur les marchés du secteur à court terme.Citigroup considère difficile de prévoir autre chose que de la volatilité dans le secteur à court terme et soutient qu'il y a des risques évidents pour la confiance mondiale envers le système financier, l'approvisionnement des chaînes de production, ainsi que sur les flux de capitaux disponibles.Selon une note de Goldman Sachs, la résilience des investisseurs face à cette nouvelle réalité est une autre conséquence découlant des tensions géopolitiques mondiales, rapporte Bloomberg.Les investisseurs semblent mieux accepter le fait qu'il y ait des tensions géopolitiques, puisqu'ils estiment que les marchés se redresseront invariablement, analyse-t-on.Afin de se protéger des événements tendus dans la région, l'analyse Cliff Tan, de la Banque Tokyo-Mitsubishi, suggère pour se part de convertir ses devises japonaises en won coréens.De leur côté, les analystes de la Citigroup croient que la manière la plus rentable de couvrir une exposition consiste à acheter des swaps sur défaillance de crédit cinq ans et à vendre des produits équivalents chinois.