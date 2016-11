04.11.2016 - 08:05 - La Presse Canadienne et Finance et Investissement

Andrii Vergeles_123RF

PLANÈTE FINANCE - La Banque centrale égyptienne (CBE) a annoncé jeudi une dévaluation de 48 % de sa devise, la livre égyptienne, face au dollar, afin d'être éligible à un prêt de 13 milliards de dollars américains (G$ US) de la part du Fonds monétaire international (FMI).

Ce prêt, réparti sur une période de trois ans vise à aider l'Égypte à se sortir de sa situation financière difficile. Une aide du FMI est réclamée depuis plusieurs mois et c'est précisée au cours de l'été.La semaine dernière, Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, estimait que l'Égypte se trouvait confrontée à une « crise » monétaire et suggérait une dévaluation rapide de la monnaie afin de faire notamment face à l'écart grandissant entre les taux de change officiels et officieux.« S'ils décident d'aller de l'avant, nous allons certainement appuyer et accompagner ce mouvement (...) Mais il s'agit de leur décision », a déclaré Christine Lagarde, rapporte L'orient du jour. La directrice générale espérait alors que le FMI pourrait ainsi accorder la ligne de crédit demandée par l'Égypte.Selon La Tribune Afrique, le pays enregistre un seuil de pauvreté de 27,8%, une inflation atteignant les 14%, et a vu ses réserves de change en dollars chuter à environ 50% du niveau des réserves du pays en devise avant la révolution de 2011.La décision de la Banque centrale égyptienne d'autoriser le flottement de la devise sera vraisemblablement suivie par une série de réformes visant à stimuler les revenus des entreprises égyptiennes faisant des affaires à l'étranger.Depuis 2015, la Banque centrale d'Égypte a procédé à quelques autres dévaluations de la livre égyptienne.Avec The Associated Press / La Tribune Afrique / L'orient du jour