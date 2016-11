11.11.2016 - 08:27 - Finance et Investissement

PLANÈTE FINANCE – Durant sa campagne, Donald Trump a dit beaucoup de choses.

Selon le(WSL), il a promis de mettre un moratoire sur les nouvelles réglementations en provenance d'agences fédérales, notamment celle touchant l'implantation d'un devoir fiduciaire à certains conseillers financiers américains.En effet, Barack Obama avait commencé la mise en place d'une réglementation qui visait à empêcher les courtiers de donner des conseils en étant en situation de conflits d'intérêts. Selon l'administration Obama, ces conflits d'intérêts, qui réduisaient le rendement de l'épargne d'un point de pourcentage, coûtaient près de 17 milliards de dollars (US$) chaque année aux ménages américains.« La viabilité à long terme de cette réglementation est encore une fois en jeu, indique Andrew Oringer, co-président du conseil d'administration de la firme légale Dechert LLP. Il y a de quoi se demander si cette législation sur le devoir fiduciaire survivra à cette élection.»Une déréglementation de ce secteur serait favorable, d'un point de vue de rentabilité, pour les grandes banques américaines. Les titres des grandes financières américaines, comme Bank of America et Wells Fargo, ont grimpé sur les marchés au lendemain de l'élection.« Toutes les actions de financières grimpent, aidées par la possibilité que cette réglementation soit abandonnée », note Kyle Sanders, analyste chez Edward Jones.La règle en question éliminerait certains types de compensation pour les courtiers et changerait la façon dont les clients paient pour leur conseil en matière de finances personnelles. Selon le WSJ, cette règle affecterait 3 trillions de dollars en actifs d'épargne retraite aux États-Unis.Initialement, la nouvelle réglementation devait entrer en effet en avril prochain, mais son implantation pourrait être repoussée de plusieurs mois, indique Andrew Oringer : « C'est une des raisons pour lesquelles le Département du travail était aussi pressé d'agir avant l'élection.»¸Donald Trump n'est pas le seul à vouloir repousser l'application de cette règle, Paul Ryan, président de la Chambre des représentants des États-Unis, a déjà indiqué que la règle risquait de « priver des petits investisseurs de leur accès au conseil financier ».De leur côté les firmes financières continuent leurs activités « comme si la règle allait bien être mise en place comme prévu », indique Ed Murphy, président de Empower Retirement en ajoutant que « comme toutes les autres firmes, nous prenons les mesures nécessaires pour nous y conformer».