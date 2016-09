16.09.2016 - 09:19 - Finance et Investissement

PLANÈTE FINANCE - La Deutsche Bank pourrait avoir à payer jusqu'à 14 milliards de dollars américains (G$US) dans le cadre de poursuites engagées par le gouvernement américain après la crise financière de 2007-2008.

Le ministère de la Justice américain l'accuse d'avoir « induit en erreur des investisseurs en leur vendant des produits structurés, adossés à des crédits immobiliers toxiques avant la crise», écrit Le Figaro en rappelant que ce procédé est aussi connu sous son appellation de titrisation et qu'il est connu pour son rôle important dans la débandade financière de 2007-2008.Si la Deustche Bank devait payer 14 G$, ce serait l'amende la plus importante jamais imposée à une banque étrangère aux États-Unis. Rappelons que l'amende imposée à BNP Paribas, en 2014, est bien loin derrière avec ses maigres 8.9 G$.Selon des sources près du dossier citées par le Wall Street Journal (WSJ), cette pénalité de 14 G$ serait toutefois un chiffre préliminaire. On ignore aussi quelle partie de cette somme serait payable en argent et quelle autre serait consacrée à l'indemnisation de clients, à l'image des pénalités semblables imposées dans le passé à d'autres institutions financières en lien avec ces événements.« La Deutsche Bank n'a pas l'intention de payer ce montant, a indiqué la banque au WSJ. Les négociations ne font que commencer. La banque s'attend à ce que ces négociations ramènent la pénalité à payer à un niveau semblable à celui des amendes imposées à ses concurrents.»Selon le WSJ, la Deustche Bank a actuellement près de 6,2 G$ dans ses coffres afin de payer des amendes éventuelles. L'institution financière allemande est aussi capable de mettre 2 G$ supplémentaires de côté durant la prochaine année. Si la pénalité s'élevait bel et bien à 14 G$, la banque devrait forcément lever des capitaux afin de maintenir son ratio de capital de première catégorie.De plus, rappelle le WSJ , la Deustche Bank ne fait pas face à une seule poursuite dans le monde et devra vraisemblablement payer d'autres amendes en lien, notamment, avec une enquête sur sa négociations d'actions russes. Les analystes prévoient que si le total des amendes imposées à la banque s'élèvent à plus de 8 G$ cette année, elle devra lever des capitaux.Avec Le Figaro et le WSJ