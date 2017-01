20.01.2017 - 09:59 - Finance et Investissement

PLANÈTE FINANCE – La première ministre du Royaume-Uni, Teresa May, propose un plan en 12 points pour sortir son pays de la zone euro, tel que rapporté par plusieurs médias internationaux.

Le point huit du plan détaille la procédure que le pays compte utiliser afin de ne plus être dans le marché unique européen.Comme prévu, la première ministre invoquera l'article 50 du traité de Lisbonne d'ici le mois de mars, ce qui donnera deux ans à l'Union européenne et au Royaume-Uni afin de s'entendre sur les termes de la séparation.Avant que la séparation soit complétée, au minimum 20 des 27 pays représentant plus de 65 % de la population du marché unique doivent approuver l'entente.Teresa May a également évoqué qu'elle souhaite négocier de gré à gré avec l'Union européenne un traité de libre-échange, comprenant notamment des tarifs douaniers avantageux, comme souligné dans un article de Mirror.La livre sterling a été ébranlée depuis l'annonce des résultats du référendum le 23 juin, ayant perdu 10 % de sa valeur, tel qu'expliqué par la BBC. Selon eux, il faut s'attendre à ce que la monnaie conserve cet écart dans un avenir rapproché.Jumelé à cette baisse, il est attendu que le taux d'inflation augmente de 1,6 %, le plus élevé des deux dernières années pour le pays, toujours d'après la BBC.Le pays prévoit également s'ouvrir au monde en signant de nouveaux accords de libre-échange.« Il est temps pour le Royaume-Uni de sortir dans le monde et de redécouvrir son rôle comme grande nation internationale », est-il écrit au point 11 du plan et rapporté par le Telegraph.