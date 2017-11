Brexit : l'Autorité bancaire européenne transférée à Paris

21.11.2017 - 15:53 - Finance et Investissement

PLANÈTE FINANCE – Paris accueillera l'Autorité bancaire européenne (EBA) à la suite d'un tirage au sort.



Paris a été choisie pour accueillir l'EBA et ses quelques 170 employés, lors d'une réunion de l'Union Européenne (UE) tenue à Bruxelles le 20 novembre. Le choix de Paris s'est joué par tirage au sort. Huit villes avaient initialement proposées leur candidature pour accueillir l'EBA. Paris et Dublin étaient les finalistes.



Rappelons que l'organisation bancaire devra quitter Londres après que le Royaume-Uni ne sera plus membre de l'UE. Sa sortie de l'UE est programmée pour mars 2019.



« C'est sur la capacité à assurer la continuité des agences nous avons travaillé pour notre candidature », a expliqué la ministre française des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, à l'AFP.