03.02.2017 - 09:53 - Finance et Investissement

PLANÈTE FINANCE – La première ministre britannique, Teresa May, gagne la première manche d’un affrontement qui devrait durer au moins deux ans. La Chambre des communes du pays l’a mandatée législativement afin de négocier le Brexit avec l’Europe, comme rapporté par la presse internationale.

Ce qui, au départ, n'était qu'une idée s'est transformé en un référendum gagnant et devient de plus en plus une réalité pour la zone euro, et surtout, pour la Grande-Bretagne.Les députés de la chambre basse ont très largement, 498 contre 114, voté en faveur du projet de loi qui donne à la première ministre le pouvoir d'invoquer la clause 50 du traité de l'Union européenne, enclenchant la démarche de sortie du pays, tel qu'indiqué dans un article du Financial Times.La Cour suprême du Royaume-Uni avait exigé l'approbation parlementaire sur l'enjeu le 24 janvier dernier, dans une décision majoritaire rendue à huit voix contre trois, comme le rapportait le Journal Le Monde.Durant le débat, l'ancien ambassadeur du pays pour l'Union européenne, sir Ivan Rogers, avait estimé qu'invoquer la clause de départ coûterait au Royaume-Uni entre 40 et 60 milliards de livres sterling.