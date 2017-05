03.05.2017 - 11:11 - Guillaume Poulin-Goyer

Le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitao, juge qu'il serait souhaitable que l'Autorité des marchés financiers (AMF) intègre les activités de la Chambre de la sécurité financière (CSF) et celle de la Chambre de l'assurance dommages.

C'est ce qu'il a déclaré, mardi, devant la commission des Finances publiques de l'Assemblée nationale. Il s'est aussi donné comme objectif de déposer un projet de loi à ce sujet d'ici le 16 juin, soit la fin de la présente session parlementaire.Questionné par le député caquiste de Granby François Bonnardel sur son intention de permettre à l'AMF d'intégrer les deux chambres, Carlos Leitao a répondu que « ce serait souhaitable que cela se fasse. »« C'est quelque chose qu'on considère. Notre objectif est de rendre l'AMF la plus efficace possible dans son travail de régulateur des marchés financiers », a indiqué le ministre des Finances. Il a souligné que l'objectif n'est pas nécessairement de réaliser des économies d'échelles, mais renforcer les pouvoirs de l'AMF.Rappelons que Carlos Leitao avait promis en novembre qu'il déposerait d'ici la fin de 2016 son projet de réforme de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF). Entre autres la grève des juristes de l'état l'a forcé à retarder le dépôt du projet de loi très attendu dans l'industrie.Le projet de loi devrait contenir plusieurs centaines d'articles, a affirmé Carlos Leitao.Présent à la commission des Finances publiques, Louis Morisset, président-directeur général de l'AMF, a souligné qu'il y a des synergies possibles entre l'AMF et les chambres.« Dans certains cas les consommateurs s'adressent à l'AMF, d'autres fois à la CSF. Il y a des synergies possibles dans l'intérêt de protéger adéquatement le consommateur. »Il a rappelé l'importance de moderniser les lois du système financier, sachant que, dès l'an prochain, le Fonds monétaire international analysera le cadre réglementaire du Québec dans son évaluation de l'AMF.« L'environnement législatif se doit d'évoluer et idéalement avant le passage du FMI », a indiqué Louis Morisset.Rappelons que, lors du dépôt du budget 2016 du Québec, Finance et InvestissementSelon le plan budgétaire 2016 du Québec, le ministère des Finances modifiera la LDPSF faisant en sorte «que tous les outils seront mis à la disposition de l'AMF pour qu'elle intervienne plus rapidement auprès des cabinets et des représentants fautifs».Actuellement, l'AMF encadre les cabinets en services financiers et la CSF encadre les représentants sur le plan déontologique et de la formation continue.