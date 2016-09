29.09.2016 - 15:29 - Pierre Théroux

Les régimes de retraite canadiens devraient subir une hausse des coûts en 2017. Le Québec pourrait toutefois être épargné, constate la firme Mercer qui vient de publier son indice trimestriel sur la santé financière des régimes de retraite.

Malgré une bonne performance à ce jour pour 2016, plusieurs promoteurs de régimes à prestations déterminées doivent en effet s'attendre à une hausse des cotisations en 2017, voire aussi dans les prochaines années.

Les nouvelles évaluations actuarielles qui seront déposées par une majorité de promoteurs de régime à la fin de 2016 « révéleront à quel point la santé financière des régimes s'est détériorée au cours des trois dernières années », indique F. Hubert Tremblay, conseiller principal du domaine Retraite chez Mercer.

La situation est différente au Québec. Les cotisations requises devraient y demeurer relativement stables en vertu d'un important changement apporté aux règles de capitalisation en début d'année. Les promoteurs des autres provinces songent à emboîter le pas, ce qui pourrait leur donner une certaine marge de manoeuvre.

Les rendements des marchés boursiers en 2016 ont profité aux régimes de retraite, constate la firme. Mais cet avantage a été en grande partie neutralisé par le recul des taux de rendement des obligations à long terme et l'appréciation du dollar canadien, qui a eu un effet négatif sur le rendement des actifs étrangers.

De plus, bon nombre de questions demeurent et pourraient avoir une incidence encore plus grande sur l'ensemble des régimes de retraite : Comment les marchés boursiers réagiront-ils lorsque la Réserve fédérale américaine augmentera les taux d'intérêt à court terme, vraisemblablement en décembre? Quel sera l'impact des élections américaines sur les marchés mondiaux et, à plus long terme, sur la croissance économique ?

L'indice Mercer, qui illustre le ratio de solvabilité d'un régime de retraite hypothétique, est passé de 90 % à 92 % entre le 30 juin et le 28 septembre, rejoignant ainsi le niveau affiché en début d'année. L'incidence du vote du Brexit s'était traduite, pour la plupart des régimes de retraite, par une diminution du ratio de solvabilité pour le premier semestre de 2016.