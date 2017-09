01.09.2017 - Jean-François Barbe

thodonal_123RF Banque d'images

La popularité de l'assurance vie avec participation ne se dément pas. En 2016, les ventes canadiennes d'assurance vie avec participation ont atteint 1 G$ (en primes), une hausse de 62 % par rapport à 2015, selon les données de LIMRA citées par Great-West.

Son importance est telle qu'en 2016 l'assurance vie avec participation représentait 85 % des primes d'assurance vie entière et 48 % des primes d'assurance vie individuelle perçues au Canada.Toutefois, l'attrait du produit pourrait, un jour ou l'autre, écoper de la faiblesse des taux. «Le taux d'intérêt de nos participations n'est jamais descendu sous la barre des 6 % en plus de 10 ans», prévient Financière Foresters dans une communication aux conseillers.En 2005,était de 8,6 %, comparativement à 6,2 % en 2016.Sun Life signale que «le climat économique incertain, les rendements du marché boursier et la faiblesse des taux d'intérêt exercent encore une pression à la baisse sur le».En juillet, Empire Vie a annoncé une réduction de participation moyenne de 0,6 point de pourcentage.Manuvie, dont le produit Performax Or ressemble à une vie avec participation, est très explicite : «Les taux d'intérêt historiquement bas exercent toujours une pression à la baisse sur les rendements des titres à revenu fixe et il est possible que le taux du crédit de rendement continue de baisser», a récemment prévenu l'assureur dans une annonce aux conseillers.