Ventes directes et indemnisation

01.07.2017 - Jean-François Barbe

gajus / 123RF Banque d'images

Une enquête des autorités de réglementation australiennes alimentera les critiques de la vente directe en assurance de personnes.



L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a découvert que les réseaux de vente directe sans représentant sont les champions des demandes d'indemnisation rejetées. Le taux de rejet s'établit à 12 % dans leur cas, comparativement à 7 % dans le cas des réseaux de distribution avec conseil.



Par ailleurs, l'ASIC souligne de grandes disparités entre assureurs : les taux de rejet en assurance vie se situent entre 1 % et 13 % selon la compagnie d'assurance. En assurance invalidité, les écarts sont énormes, atteignant jusqu'à 37 % entre différents assureurs.



Les conseillers sont au fait de ces écarts. Cela pourrait expliquer pourquoi les réseaux de conseillers ont de meilleurs scores en matière de réclamations que les réseaux de vente directe.



L'organisme professionnel Life Insurance Customer Group (LICG) juge ainsi que l'enquête de l'ASIC valide le modèle de vente avec représentants.



«Les probabilités de rejet de réclamations sont de 71 % plus élevées dans les réseaux de vente directe comparativement aux réseaux avec conseillers», constate le LICG.