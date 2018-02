Guy Cormier

« Je suis profondément convaincu que si nous continuons de développer notre économie comme les 30 dernières années et que nous ne faisons pas de changements, nous allons nous ramasser dans 30 ans avec peut-être plus d'inégalités, une planète en moins bon état, des gens encore plus frustrés et un capitalisme qui n’aura pas livré ce qui devait livrer »

Robert Beauregard

(Robert Beauregard, au centre de la photo, et son équipe) « Si la santé est là, je me vois vraiment comme une sorte de Van Berkom. Sébastian a plus de 70 ans et il a autant, sinon plus de plaisir aujourd’hui qu’il y a 20 ans. Il est très impliqué et il a une bonne équipe autour de lui, ce qui lui permet de faire beaucoup de choses personnelles qu’il aime. »

Robert Beauregard

(Robert Beauregard, au centre de la photo, et son équipe) « J’adore ce métier et ce que j’aime par-dessus tout, ce n’est pas tant le côté le monétaire ou la taille de l’actif de gestion, que le plaisir de rencontrer des entrepreneurs, qui est souvent une aventure extraordinaire. Quand Christophe Bonduelle, le président du Groupe Bonduelle, me raconte que son arrière-grand père a inventé la conserve, c’est fascinant et ce n’est pas la même expérience que de s’asseoir avec le président de HSBC ou de Nestlé, qui sont des types compétents et instruits, mais qui sont en quelques sortes des mercenaires ».

Robert Dumas

« Il fallait aussi, en même temps, changer la culture. Avant nous étions contents lorsque nous gagnions, maintenant, nous nous attendons à gagner. Je suis supposé de gagner parce qu'on a pris un paquet de mesures pour gagner, je suis équipé pour gagner. Ce qu'on demande essentiellement, c'est d'aller plus loin que le client en demande afin qu'il réalise la qualité de ce qu'on peut lui apporter.»

Robert Dumas

« L'important avec la vente d'assurance sur Internet, c'est qu'on monitore ce qui va se passer. J'ai une grande confiance dans le projet de loi 141. Je ne crois pas qu'il soit allé trop loin, mais plutôt assez loin pour permettre la vente sur Internet, l'encadrer et donner accès à un conseiller en tout temps aux clients.»

Martin Lavigne

L’année dernière, Charlie Spiring et son équipe ont quitté la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine et ont créé une firme qui s’appelle Wellington-Altus. On leur a permis de le faire, mais on a négocié une entente qui est « win win ». Je suis content parce que leur firme est en croissance aujourd’hui. L’entente qu’on a avec eux fait que nous aussi [on est en croissance.]

Martin Lavigne

La façon idéale pour augmenter la rentabilité est d’être plus efficace, c’est d’utiliser des outils pour être capable d’augmenter la productivité et diminuer les coûts. Si tu le fais, sans avoir d’impact client, et que tu donnes des meilleurs outils à tes conseillers pour qu’ils donnent du meilleur conseil, à ce moment, tu génères de la croissance.