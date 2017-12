Souscription : aux conseillers de jouer leur rôle

01.12.2017 - Jean-François Barbe

utah778 / 123rf

Dans une décision rendue en 2012 sous le titre de Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie c. Deslauriers, la Cour d'appel du Québec signale que l'assureur et ses agents ont l'obligation d'expliquer aux consommateurs la portée des polices d'assurance qu'ils achètent de même que les exclusions qu'elles comportent.



«Cette cause reflète très bien la position des tribunaux en matière d'obligation de renseignement et de devoir de conseil incombant aux représentants lors du processus de souscription», dit l'avocate Evelyne Verrier, coordonnatrice du secteur de la distribution de produits et services financiers du cabinet Lavery.