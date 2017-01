Souhaitable, la standardisation des polices ?

01.01.2017 - Jean-François Barbe

Les polices d'assurance de personnes sont subtiles, et la standardisation aiderait à s'y retrouver, affirment des conseillers en sécurité financière joints lors du sondage «Baromètre 2016 de l'assurance» de Finance et Investissement, effectué au printemps dernier. «D'une année à l'autre, les produits deviennent de plus en plus sophistiqués. Ce qui fait qu'il est plus difficile de se tenir à jour par rapport aux produits, à la fiscalité et à la conformité», dit l'un des conseillers interrogés.



Certains invoquent la standardisation comme solution, un peu à l'image des avenants en assurance automobile, qui sont uniformisés d'un assureur à l'autre.