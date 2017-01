Rémunération : la confusion règne chez des clients

01.01.2017 - Tessie Sanci

Partager cet article

seamartini / 123RF Banque d'images

Alors que les clients canadiens commenceront à recevoir les nouveaux rapports obligatoires de performance et de frais au début de 2017, les recherches montrent qu'une grande confusion règne parmi les Canadiens concernant ce qu'ils paient pour leurs placements. De plus, un grand nombre d'entre eux affirment ne payer aucuns frais.



D'après la plus récente édition du sondage sur la Zone de confort financier, plus de la moitié (59 %) des Canadiens sondés disent qu'aucune commission de suivi ne leur est facturée, et 26 % d'entre eux ne sont pas sûrs de payer ce type de frais.