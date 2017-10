16.10.2017 - 09:51 - La Presse Canadienne

Justin Trudeau a réuni exceptionnellement ses députés lundi matin pour leur annoncer des rajustements à sa réforme fiscale.

Et dans un élan pour dorer la pilule de cette réforme mal accueillie par plusieurs, le premier ministre devait annoncer également une baisse d'impôts pour les petites et moyennes entreprises (PME), d'après les sources de La Presse canadienne.Le taux d'imposition des PME sera réduit à neuf pour cent, une mesure que le gouvernement libéral avait promise, puis abandonnée.L'annonce officielle de cette diminution devait se faire en avant midi, lundi, à Stouffville, en Ontario.En arrivant à la réunion de leur caucus au Parlement, certains critiques de la réforme ne semblaient pas prêts à se laisser convaincre.« Il y a des clarifications qui doivent quand même être apportées sur ce qui va être dit », a dit Nicola Di Iorio. Le député montréalais savait d'avance ce que son premier ministre et son ministre des Finances se préparaient à présenter à l'ensemble des députés.« On va avoir des énoncés somme toute assez généraux encore ce matin. Étant donné que c'est une loi fiscale, faut voir comment ça va se transposer au niveau des textes », a insisté M. Di Iorio.À sa sortie de réunion, le député Di Iorio était plus conciliant.« Je pense que les Canadiens et Canadiennes vont être contents d'apprendre ce que le gouvernement va faire », a-t-il déclaré. Le député a révélé qu'en plus de l'annonce de lundi, son gouvernement annoncera d'autres mesures mercredi et d'autres encore jeudi afin de « répondre aux préoccupations que les gents ont exprimées ».Son collègue Wayne Long est de ceux qui se sont exprimés le plus bruyamment. En votant contre son gouvernement pour une motion conservatrice qui réclamait plus de consultation sur la réforme fiscale, le député du Nouveau-Brunswick a été puni.À sa sortie de la réunion de lundi matin, il se disait « très, très, prudemment optimiste », d'un « optimisme que je n'ai pas eu depuis lontemps ». « Les choses vont s'arranger », a encore assuré M. Long.Plus emballé, le député manitobain Dan Vandal a promis « une semaine extraordinaire ».Annoncée à la mi-juillet, la réforme fiscale se proposait de faire disparaître certaines échappatoires qui permettent, par exemple, aux médecins ou aux avocats de distribuer une partie de leurs revenus aux membres de leur famille afin de payer moins d'impôts.Les détracteurs de la réforme estiment que le changement atteindra également les fermiers et les propriétaires de PME.« Le problème qu'il y avait avec le plan, c'est qu'il n'y avait pas de nuances. C'était un filet qui était lancé. Et tout ce qui tombait dans le filet, on le ramassait », a illustré le député Di Iorio, qui semble croire que maintenant, ces nuances ont été apportées.