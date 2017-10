12.10.2017 - 10:55 - Finance et Investissement

Deux conseillers ont été condamnés à des radiations temporaires pour contrefaçon de signature et s’être placé en situation de conflit d’intérêts, respectivement.

Jérémy Duchesne (numéro de certificat 194318, BDNI 2796331) a contrefait la signature de sa cliente sur un formulaire de souscription à un compte d'épargne libre d'impôt le ou vers le 23 mars 2015, d'après les informations indiquées sur la décision sur culpabilité et sanction de la Chambre de la sécurité financière (CSF).



Il a enregistré un plaidoyer de culpabilité en début d'audition devant le comité de discipline de la CSF pour l'unique chef d'accusation contenu à la plainte.



Le comité de discipline a ordonné une radiation temporaire de deux mois qui ne commencerait qu'au moment où Jérémy Duchesne reprendra son droit de pratique.



De son côté, Larry Kendall, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective (numéro de certificat 117478, BDNI 1604181) a été reconnu coupable de s'être placé en situation de conflit d'intérêts à plusieurs reprises et fait une recommandation à son client sans avoir une connaissance complète des faits.



Il a emprunté à deux reprises et prêté à une reprise des sommes de plusieurs milliers de dollars sur une période de 10 ans. Le comité de discipline de la CSF a jugé qu'un représentant qui prête ou emprunte une somme d'argent d'un client, même s'il s'agit d'un ami, fait défaut à l'obligation déontologique qui lui est imposée de sauvegarder, en tout temps, son indépendance et d'éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.Le comité a ordonné la radiation temporaire de 30 jours de Larry Kendall ainsi qu'à des amendes totalisant 10 000 $.