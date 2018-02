Radiation temporaire pour des infractions déontologiques

Martine Berthelet a été radiée temporairement pour une période d’un mois après avoir plaidé coupable aux deux chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire. Elle devra également s’acquitter d’une amende de 5 000 $.



Martine Berthelet (certificat numéro 102858, BDNI no 387741) a inscrit et permis que soient reconnues des unités de formation continue auprès de la Chambre de la sécurité financière (CSF) et de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) pour des formations non conformes ou pas encore suivies pour environ sept planificateurs financiers et représentants de courtier en épargne collective.



Elle a également préparé environ huit factures pour honoraires professionnels contenant des informations fausses ou inexactes.



En 2013, au moment des faits, l'intimée travaillait pour la Fiducie Desjardins en tant que planificatrice financière à Montréal. Elle était également une formatrice reconnue tant à l'IQPF qu'à la CSF.



Les chefs d'accusation concernent plusieurs irrégularités dans le cadre de formations qu'elle dispensait à des collègues de la Fiducie Desjardins. À la suite de ces différentes infractions déontologiques, l'intimée a été congédiée en juillet 2014 après 18 années passées au sein de Desjardins.