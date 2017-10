19.10.2017 - 10:06 - Finance et Investissement

Manuel May a été radié temporairement pour une période de trois ans après avoir plaidé coupable aux quatre chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire.

Les faits reprochés à Manuel May (certificat 198371) consistent à avoir réactivé une proposition de contrat sans l'autorisation des consommateurs, soumis un questionnaire médical pour une proposition de contrat sans l'autorisation du consommateur, ne pas avoir agi avec honnêteté et intégrité en mettant en place un stratagème afin de conserver des bonis auxquels il n'avait pas droit et ne pas avoir agi avec honnêteté et intégrité en offrant de verser une somme d'argent d'environ 200 $ à des consommateurs afin de réactiver des propositions de contrats.Ces faits se sont déroulés dans la région de Montréal vers le mois de décembre 2015.Dans son analyse, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) retient que Manuel May a vécu depuis les événements ayant mené au dépôt de la plainte, des périodes difficiles, et ce, tant personnellement, professionnellement que financièrement, il semble reconnaître l'importance de ses fautes, en assumer l'entière responsabilité et a exprimé des regrets sincères.Néanmoins, il retient aussi que « l'intimé a agi avec préméditation, de façon délibérée et à la recherche d'un profit personnel » et, bien « qu'il ait préalablement fait l'objet en janvier 2015 d'une réprimande formelle de son employeur relativement à une situation où il aurait ‘‘priorisé son intérêt personnel au détriment de celui des clients'', il a persisté dans la même voie ».