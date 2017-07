24.07.2017 - 10:38 - Finance et Investissement

Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) ordonne la radiation provisoire immédiate de Sylvain Letang (certificat numéro 121529) dans une affaire de conflits d’intérêts pour une somme de près de 100 000 $.

Celui qui exerçait à titre de conseiller en sécurité financière dans la région de Gatineau aurait emprunté des sommes totalisant 92 300 $ à ses clients et se serait approprié la somme de 5 000 $, prêtée par une cliente.Sylvain Letang aurait, depuis 2011, emprunté de l'argent à plusieurs personnes, dont cinq clients, pour tenter de remédier à sa situation financière précaire.Il empruntait des sommes supérieures à plusieurs milliers de dollars à ses clients et n'a, en aucun cas, remboursé les prêts et les intérêts sur ses emprunts.Les faits portés à la connaissance du syndic adjoint de la CSF sont assez troublants pour nécessiter l'intervention immédiate du Comité de discipline.« Le fait pour l'intimé de solliciter sa clientèle en lui demandant de l'aide financière pour l'achat de marchandise et pour régler ses problèmes financiers, place le public devant un danger imminent », peut-on lire dans la décision sur requête en radiation provisoire du Comité de discipline de la CSF.Ainsi, il a prononcé une radiation provisoire immédiate de l'intimé jusqu'au jugement final sur la plainte disciplinaire.