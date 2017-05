16.05.2017 - 09:18 - Finance et Investissement

Guillaume Fernandez a été radié de façon permanente par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) après avoir plaidé coupable à l'unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire.

Le comité de discipline considère que Guillaume Fernandez a agi en contravention des règles déontologiques et commis les fautes qui lui sont reprochées « de façon préméditée et volontaire ». Dans son analyse, le comité souligne que le prévenu « a fait preuve d'un manque d'intégrité du fait qu'il a emprunté des sommes de sa cliente alors qu'il savait qu'il était en conflit d'intérêts ».Guillaume Fernandez (certificat no 112123, BDNI 1598911), qui exerçait ses activités à titre de représentant de courtier en épargne collective au moment des faits reprochés, a obtenu de sa cliente la somme d'environ 62 849 $ et a fait défaut de lui remettre ladite somme.Le comité retient également que Guillaume Fernandez « a procédé par le biais d'une société à numéro, car il était parfaitement conscient qu'il était en situation de conflit d'intérêts. Il a menti lorsque la cliente a demandé le remboursement, car les sommes avaient été dépensées à des fins personnelles ».Après avoir considéré les facteurs aggravants et atténuants de l'affaire, le comité a ordonné la radiation permanente de Guillaume Fernandez et l'a condamné au paiement des déboursés.