Radiation de deux mois pour infractions déontologiques

15.02.2018 - 08:34 - Finance et Investissement

Partager cet article

Richard Taillon a été condamné à une radiation temporaire et à une amende de 6 000 $ après avoir plaidé coupable à l’ensemble des chefs contenus dans la plainte disciplinaire.



Richard Taillon (certificat numéro 131833, BDNI 1843151) n'a pas recueilli tous les renseignements et n'a pas procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de ses clients alors qu'il leur faisait souscrire une proposition.



De plus, une fois que ces faits lui ont été reprochés, Richard Taillon a nui au travail d'un enquêteur de la Chambre de la sécurité financière (CSF). Pour camoufler son omission, l'intimé a produit trois documents pour ses clients tout en faisant croire à l'enquêteur qu'il s'agissait d'analyse de besoins financiers datant respectivement de 1998, 2003 et 2008.



Le président et conseiller Financer chez Les Services S.F. Dophin depuis septembre 2001 a été condamné à une amende de 6 000$ pour son omission et à une radiation temporaire de deux mois pour avoir nui au travail de l'enquêteur de la CSF.