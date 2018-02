16.02.2018 - 09:39 - Finance et Investissement

Anne Voyer-Sirolis a été radiée pour une durée de cinq ans après avoir plaidé coupable à l'unique chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire.

Anne Voyer-Sirolis (certificat no 194261, BDNI no 2802591) s'est en effet livrée à de la cavalerie de chèques (kiting) créant des découverts totalisant 3 380 $.Au moment des faits, Anne Voyer-Sirolis travaillait alors pour la Banque Nationale du Canada (BNC) depuis trois ans en tant que conseillère. Durant l'été 2015, l'intimée a tiré sept chèques sur le compte qu'elle détenait auprès d'une caisse populaire Desjardins alors qu'elle savait que les sommes détenues dans son compte n'étaient pas suffisantes pour qu'ils soient honorés. Elle a déposé ces chèques dans son compte à la BNC et effectué des retraits à partir des sommes résultant de ce dépôt.Ses agissements, qui se sont déroulés dans la région d'Amqui, entre les ou vers les 8 juin et 17 juillet 2015, ont été révélés par une enquête interne de la BNC. L'intimée a été congédiée en août 2015.Le comité de discipline retient qu'elle faisait alors face à des problèmes importants de liquidité causés par une mauvaise gestion de ses finances personnelles.