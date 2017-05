26.05.2017 - 08:44 - Finance et Investissement

Joan Olivier a été radiée pour une période de dix ans par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) après avoir plaidé coupable aux deux chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire.

Joan Olivier s'est approprié une somme d'environ 70 000 $ à partir d'un compte appartenant à ses clients, en plus de détourner une somme d'environ 70 000 $ du compte de marge de crédit d'un autre de ses clients.Au moment des faits reprochés, qui se sont déroulés dans la région de Saint-Césaire, Joan Olivier (certificat no 181557, BDNI 2352971) exerçait ses activités à titre de représentante de courtier en épargne collective.Le comité mentionne dans sa décision que Joan Olivier a agi pour aider un proche de sa famille, victime de jeu compulsif, et non pour son intérêt personnel.En effet, le ou vers le mois de mai 2016, Joan Olivier s'est approprié environ 70 000 $ à même le compte d'un couple de consommateurs. « Quand ils se sont aperçus du débit fait au compte, l'intimée a détourné le même montant de la marge de crédit d'un autre consommateur pour rembourser le compte du couple, lit-on. Ultérieurement, elle a contracté un emprunt auprès d'une autre succursale de la Caisse populaire Desjardins et a remboursé la marge de crédit dudit consommateur ».En dépit de l'empathie éprouvée à l'égard de Joan Olivier, qui « a semblé être grandement affectée par les gestes qu'elle a commis », le comité relève que « les infractions sont d'une gravité indéniable et ce comportement ne peut être toléré, peu importe les circonstances qui ont mené un représentant à commettre de tels gestes ».Au final, le comité de discipline a ordonné la radiation temporaire de Joan Olivier pour une période de dix ans et l'a condamnée au paiement des déboursés. À noter que l'intimée ne pourra vraisemblablement plus pratiquer à l'expiration de sa radiation compte tenu du fait qu'au moment de la commission de ses infractions elle approchait la fin de sa carrière.