19.12.2016 - 09:10 - Finance et Investissement

Radu Pop a été radié pour une période d'une année par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) après avoir plaidé coupable sous l'unique chef d’infraction contenue à la plainte disciplinaire.



Radu Pop s'est placé dans une situation de conflit d'intérêts en empruntant à son client une somme d'environ 20 000 $. Au moment des faits reprochés, qui se sont déroulés à Montréal vers les 17 et 26 septembre 2013, Radu Pop (certificat no 145119) exerçait ses activités à titre de représentant de courtier en épargne collective.



Dans sa décision, le comité de discipline a noté que Radu Pop a fait « défaut de conserver son indépendance et qu'il a indûment abusé de la confiance qui lui était témoignée ». Le comité ajoute que sa faute va au cœur de l'exercice de la profession et est de nature à discréditer celle-ci.

En contrepartie, à l'audition, Radu Pop a exprimé des regrets pour la faute qu'il a commise et indiqué qu'il en saisissait bien les conséquences. « Bien que tardivement, il a démontré une sincère volonté de rembourser la somme empruntée de son client et a entrepris des démarches sérieuses en ce sens », note-t-on.



Au final, le comité de discipline a ordonné la radiation temporaire de Radu Pop pour une période d'une année, laquelle ne deviendra exécutoire qu'au moment où l'intimé choisira de reprendre son droit d'exercice et que l'Autorité des marchés financiers (AMF) lui émettra un certificat. Le comité l'a également condamné au paiement des débours encourus.