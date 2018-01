Pénalités administratives de 60 000 $ pour Les Agences Copoloff

24.01.2018 - 10:59 - Finance et Investissement

Le Tribunal administratif des services financiers prend acte de l'entente entre le cabinet Les Agences Copoloff, Sidney Copoloff et l'Autorité des marchés financiers (AMF), survenue le 27 septembre 2017.

Le cabinet s'est engagé à payer une pénalité de 60 000 $ et à s'assurer du changement de Sidney Copoloff comme dirigeant responsable, après que l'AMF ait demandé des pénalités administratives et des ordonnances à la suite d'une inspection du cabinet.



L'inspection avait révélé plusieurs manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à ses règlements, dont l'absence de supervision et de procédure de contrôle et de surveillance des représentants ainsi que des problématiques dans l'analyse des besoins financiers des clients et dans la procédure de remplacement de police.



De son côté, Sidney Copoloff s'était engagé à payer une pénalité de 5 000 $ et à ne plus agir à titre de dirigeant responsable d'un cabinet d'assurance pour une période de cinq ans.