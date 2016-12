21.12.2016 - 10:12 - Finance et Investissement

abluecup / 123RF Banque d'images

L'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) vient de publier son guide pour aider les investisseurs à comprendre leurs nouveaux rapports. Il s’agit d'un récapitulatif que les conseillers pourront présenter à leurs clients.



Deux nouveaux rapports annuels verront le jour en 2017, soit celui sur les frais et les autres formes de rémunération ainsi que celui sur le rendement des placements.

Lire aussi - MRCC2 : l'IFIC publie un guide pour préparer des rapports conformes

Le rapport des frais et autres formes de rémunération comprendra trois sections que le conseiller devra expliquer au client. Il y retrouvera le montant que reçoit le courtier pour l'administration générale du compte, comprenant les frais administratifs, de transferts et de fiduciaires. Aucun des frais de cette portion du rapport n'a de liens avec des transactions spécifiques.

Les deux autres sections du rapport indiquent les frais relatifs aux transactions effectuées par le courtier, comme les montants de commissions des conseillers ou ceux relativement aux coûts du fonds commun que reçoit le manufacturier.

L'ACFM rappelle par ailleurs aux investisseurs que « les conseils d'investissement ne sont pas gratuits et que les frais peuvent varier » et les invite à « discuter des frais et autres formes de rémunérations avec un conseiller avant de faire un investissement. »

Le nouveau rapport sur le rendement des placements permettra aux clients de savoir si, concrètement, leurs investissements ont connu des hausses ou des baisses.

Les informations indiquées dans le guide du régulateur comprennent la description du changement dans la valeur des investissements du client ainsi que le retour sur investissement.

« En analysant les informations comprises dans cette section, vous pouvez déterminer s'il y a une augmentation ou une diminution dans la valeur de vos placements », indique-t-elle aux clients.

L'ACFM offre également un glossaire des principaux termes financiers dans son guide et des exemples des rapports que recevront annuellement les clients à compter de l'année prochaine.