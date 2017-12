05.12.2017 - 14:19 - La Presse Canadienne

La commission des valeurs mobilières (SEC) des États-Unis a obtenu une ordonnance d'urgence pour geler les avoirs de deux Québécois qui auraient empoché 15 millions de dollars (M$) en vendant une fausse monnaie virtuelle en ligne.

Dominic Lacroix et sa conjointe Sabrina Paradis-Royer auraient promis aux investisseurs qui achetaient des « plexcoins » de multiplier leur investissement par 13 en seulement un mois.Ils auraient présenté le « plexcoin » comme une solution de rechange au bitcoin, une monnaie virtuelle dont la valeur a explosé depuis un an.La plainte déposée lundi devant un tribunal de Brooklyn vise M. Lacroix, Mme Paradis-Royer et leur entreprise, PlexCorps.(AMF) au Québec.Des documents présentés à la justice américaine indiquent que les deux Québécois ont apparemment continué à faire la promotion de leur investissement, même si un tribunal québécois leur avait ordonné de cesser plus tôt cette année.La SEC décrit M. Lacroix comme un récidiviste de ce genre d'infraction et affirme qu'il a leurré des investisseurs aux États-Unis et ailleurs dans le monde.PlexCorps aurait fait miroiter un rendement de 1354 % en 29 jours.La plainte réclame une injonction permanente, la confiscation des profits illégaux et d'autres pénalités.