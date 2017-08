07.08.2017 - 09:14 - James Langton, Investment Executive

Les régulateurs financiers européens étudieront l'utilisation de bacs à sable réglementaires pour encourager le développement d’entreprises de technologies financières (fintech) au milieu des préoccupations concernant l'arbitrage réglementaire et le manque d’un niveau réglementaire équivalent.

L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié vendredi un document de travail sur ses travaux sur les fintechs. L'ABE affirme qu'il « intensifie » ses travaux sur les questions liées aux fintechs « pour enquêter sur leurs impacts sur le système financier et sa réglementation et sa supervision ».



Dans sa publication, l'ABE identifie plusieurs domaines dans lesquels les régulateurs ont l'intention de travailler, y compris l'utilisation de bacs à sable réglementaires et de centres d'innovation pour faciliter les technologies financières; la protection des consommateurs; la lutte contre le blanchiment d'argent; et l'impact des fintechs sur les risques prudentiels et opérationnels.



Au cours des dernières années, un nombre croissant de régulateurs ont introduit des « bacs à sable » qui permettent à une fintech ou d'autres firmes de tester de nouveaux produits et services dans un environnement limité, sans se conformer aux exigences de licences traditionnelles. Cependant, l'ABE note que ce traitement réglementaire différent pour les fintechs « pourrait potentiellement conduire à des problèmes de terrain et aux achats de forum ».



L'ABE souhaite également déterminer si l'utilisation d'un bac à sable, « y compris la renonciation à des exigences particulières et l'éligibilité d'entités particulières à inclure dans le bac à sable », est conforme aux règles européennes existantes.L'ABE envisage également d'enquêter sur des problèmes potentiels de protection des consommateurs qui pourraient survenir en raison de l'innovation technologique, y compris comment le statut réglementaire différent de nombreuses fintech affecte les droits des consommateurs; les problèmes de surveillance transfrontalière; les procédures inexistantes de traitement des plaintes; les problèmes de divulgation; ainsi que le risque accru d'exclusion financière de consommateurs en raison de l'algorithme de l'intelligence artificielle et qui pourraient faciliter la discrimination.Les commentaires sur le document sont attendus avant le 6 novembre. L'ABE envisage de tenir une audience publique sur certaines de ces questions le 4 octobre.