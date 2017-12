Le créateur québécois de la cryptomonnaie Plexcoin écope de deux mois de prison

08.12.2017 - 13:13 - La Presse Canadienne

Le créateur québécois de la monnaie virtuelle Plexcoin écope d'une peine de prison de deux mois pour avoir poursuivi son projet malgré une interdiction prononcée par le Tribunal administratif des marchés financiers (TAMF).



Dominic Lacroix, un résident de Québec, a reçu cette peine vendredi pour avoir commis un outrage au tribunal, soit justement d'avoir refusé de se conformer à l'ordonnance rendue en juillet 2017 par le TAMF lui interdisant de commercialiser cette monnaie.



Le jugement d'outrage au tribunal, quant à lui, date d'octobre. L'entreprise de M. Lacroix, DL Innov inc., était aussi visée par les procédures.



La Cour a rendu cette décision sur la peine vendredi. Elle a aussi imposé une amende de 10 000 $ à M. Lacroix et une de 100 000 $ à l'entreprise.



Il s'agit d'« un cas extrême de désobéissance grave et de mauvaise foi des défendeurs », a tranché le juge Marc Lesage de la Cour supérieure.



M. Lacroix n'a pas témoigné lors des représentations sur sa peine. Il a de plus demandé la permission d'en appeler du jugement qui le condamne pour outrage au tribunal.