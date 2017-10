16.10.2017 - 10:11 - Finance et Investissement

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) conserve les cinq mêmes priorités pour son plan triennal 2017-2020.

Après avoir créé une unité pour mieux exécuter les activités de soutien dans les cinq groupes de surveillance dont elle s'occupe, le BSFI continuera de resserrer les liens entre ses activités et les résultats de sa pratique.



Pour y parvenir, il compte examiner l'ensemble de ses processus de surveillance et mettre en œuvre des méthodes et des pratiques actualisées faisant appel aux technologies les plus efficaces. À cela s'ajoute une amélioration de la cohérence des décisions de surveillance pour des institutions provenant du même groupe de surveillance.



Dans l'objectif de renforcer sa capacité à prévoir et prévenir les risques « graves et plausibles » qui menacent le système financier canadien, le BSIF réexaminera son rôle et son approche afin d'améliorer la cybersécurité des institutions financières canadiennes, entre autres.



En septembre 2016, il a publié la ligne directrice sur le Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie, qui sera effective en janvier 2018, pour répondre à cet objectif.



Le BSIF a également modifié les règles sur les fonds propres des banques « afin de les rendre plus sensibles au risque et d'atténuer l'incertitude qui entoure l'évaluation des sûretés immobilières lorsque les prix augmentent rapidement. Les autres objectifs concernent le renforcement des consignes et des activités de surveillance fondées sur des principes; influer sur les consignes, les normes les réformes à l'échelle internationale dans le but de les mettre en oeuvre en privlégiant les intérêts du Canada ainsi que fixer et respecter des normes rigoureuses de gestion de nos ressources.