10.05.2017 - 15:07 - La Presse Canadienne

Le sort de Home Capital est suivi de près par les investisseurs, autorités réglementaires et gouvernements. Certains d'entre eux s'inquiètent de la possibilité que la situation entraîne des problèmes dans le secteur canadien de la finance.

L'action de Home Capital Group retraitait mercredi, après que le prêteur hypothécaire eut révélé que les dépôts de ses comptes d'épargne continuaient à diminuer, malgré ses efforts pour regagner la confiance des investisseurs.La société torontoise a dit s'attendre à ce qu'il ne reste que 134 millions de dollars (M$) dans ses comptes à taux d'intérêt élevés en date de mercredi, un montant en baisse de 12 M$ par rapport à la veille. Ces comptes détenaient 1,4 G$ il y a un peu plus de deux semaines.Home Capital a précisé que les dépôts de ses certificats de placement garantis (CPG) s'établissaient à 12,58 G$ en date de lundi, comparativement à 13,01 G$ le 24 avril.À la Bourse de Toronto, l'action de Home Capital retraitait mercredi après-midi de 45 cents, soit 5,1 %, à 8,41 $, après avoir reculé jusqu'à 8,08 $ plus tôt dans la séance. Elle avait grimpé de 2,03 $, soit près de 30 %, lors de la séance de mardi, après que l'entreprise eut indiqué avoir trouvé un acheteur intéressé à racheter une partie de son portefeuille hypothécaire.Home Capital a indiqué que la proposition d'entente non contraignante pourrait couvrir jusqu'à 1,5 G$ de ses actifs hypothécaires, mais elle n'a pas précisé combien d'argent elle pourrait obtenir en échange, ou à quel moment l'entente pourrait être conclue.Lundi, Home Capital a indiqué avoir tiré 1,4 G$ d'une marge de crédit d'urgence de 2 G$ obtenue auprès du régime de retraite des travailleurs de la santé de l'Ontario (HOOPP) pour contrebalancer l'impact des retraits des épargnants.