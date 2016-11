23.11.2016 - 09:31 - Finance et Investissement

Le deuxième cours obligatoire en conformité de la Chambre de la sécurité financière (CSF) est maintenant disponible.

La formation ProDéonto, offerte en ligne, vise à soutenir les membres de la Chambre à l'égard des nouvelles règles en vigueur et à approfondir la compréhension de leurs devoirs et obligations déontologiques, toujours en vue de protéger le public, indique la CSF.Le cours « s'inscrit dans le volet prévention de la mission de la CSF et vise ultimement à mieux protéger le public et sa santé financière », précise Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF, en soulignant que le taux global de satisfaction de 94 % obtenu pour le premier cours confirmait la pertinence d'offrir une deuxième formation.La nouvelle formation traite de thèmes d'actualité comme le vieillissement de la population, la finance comportementale et les médias sociaux. Elle offre aussi des ressources couvrant plusieurs champs de pratique.« La conformité aux règles qui encadrent la profession participe au sentiment de confiance des clients envers leur conseiller et l'industrie. C'est pourquoi nos actions sont aussi axées sur la prévention et le professionnalisme de nos membres », indique Marie Elaine Farley.Les membres de la CSF ont jusqu'au 30 novembre 2019 pour suivre la formation. Elle est offerte sous forme de forfaits adaptés entre autres aux champs de pratique des membres qui peuvent obtenir de 3 à 6 UFC.